Картина дня: убийство Вороненкова и теракт в Лондоне

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стало убийство бывшего депутат Госдумы Дениса Вороненкова в центре Киева. Первыми из петербургских СМИ об этом написали АБН (13:45), «Фонтанка» (13:55) и «Деловой Петербург» (14:05).

Телохранитель Вороненкова также получил ранение, но успел выстрелить в нападавшего. Позже убийца бывшего депутата Госдумы скончался на операционном столе.

Сразу после первых новостей о случившемся Россия и Украина обменялись обвинениями. Правоохранительные органы Украины рассматривают версию о причастности России к убийству Вороненкова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявил: «Это не наша тема, что нам комментировать». По его словам, Владимиру Путину рассказали об убийстве.

Денис Вороненков уехал на Украину вместе с женой, тоже экс-депутатом и оперной певицей Марией Максаковой. В декабре 2016 года Вороненков получил украинское гражданство. В интервью украинским СМИ он, объясняя причины своего отъезда, резко раскритиковал политическую ситуацию в РФ.

Кроме того, Вороненков дал украинской Генпрокуратуре показания по делу о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича. В марте 2017 года суд Москвы санкционировал заочный арест Вороненкова в связи с выдвинутыми против него обвинениями в мошенничестве с хищением здания стоимостью 127 млн рублей.

Второй по значимости темой дня стала стрельба возле парламента Лондона, которая произошла накануне, 22 марта.

Окончательно стало известно, что в результате теракта погибли четверо человек, а 40 получили ранения. Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне.

Человек, совершивший теракт, был застрелен. В британских СМИ появилась информация, что теракт совершил осужденный за оправдание терроризма Абу Иззадин, однако позже выяснилось, что он находится в заключении.

«Мы будем вместе двигаться вперед, никогда не уступим террору и не позволим голосам ненависти и зла разделить нас», - выступила с обращением премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она подчеркнула, что после теракта «парламент соберется, как обычно», и все жители и посетители Лондона будут заниматься своими делами, «как обычно».

Самыми оперативными за день стали АБН, «Фонтанка» и «Невские новости».