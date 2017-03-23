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Поклонская нашла экстремизм в высказываниях режиссера Учителя

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© Фото: РИА Новости

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Депутат Госдумы считает, что режиссер фильма "Матильда" огульно обвинил его в связях с православными активистами.

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская направила официальный запрос начальнику управления по борьбе с экстремизмом МВД РФ по поводу заявлений кинорежиссера Алексея Учителя.

Поклонская считает что режиссер фильма «Матильда» и его юрист Константин Добрынин ассоциировали ее в собственных комментариях с организацией «Христианское государство — Святая Русь».

«Их публичные заявления, которые были сказаны, в частности, и по моей фамилии, ориентированы в центр противодействия экстремизму, чтобы они проверили, правду ли они говорят, и почему они меня связывают с данной группой», — цитирует Поклонскую «Интерфакс».

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Ранее организация «Христианское государство — Святая Русь» сообщила, что будет поджигать кинотеатры, в которых будут транслировать фильм «Матильда».

Алексей Учитель обратился к правоохранительным органам с просьбой разобраться в этом. По его словам, угрозы поступают не только в адрес кинотеатров, но и ему лично, съемочной команде и всем сотрудникам, участвовавшим в создании кинокартины.

Поклонская заявляла, что не имеет ничего общего с экстремистами из этого движения. Представители «Христианского государства», в свою очередь, открестились от связей с парламентарием.

Еще один скандал связан с финансированием фильма - якобы соавтор «Матильды» Владислав Москалев в интервью The Insider рассказал о коррупции во время съемок фильма. По его словам, картина была снята на деньги, выведенные из подконтрольного Газпромбанку офшора, в обмен на взятку управляющему делами президента.

В прокат «Матильда» выйдет 25 октября. Премьера приурочена к 100-летию Октябрьской революции и состоится в Мариинском театре.

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