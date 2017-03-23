«Аврору» и Александровский парк может соединить пешеходная улица

В ходе реставрации Александровского парка могут появиться новые пешеходные улицы. Одна из них может соединить его с «Авророй». Об этом в четверг, 23 марта, сообщил председатель комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимир Григорьев

«Сейчас мы активно занялись направлением пешеходных улиц. В рамках этой территории мы хотели бы продумать возможность создания пешеходного направления, которое бы соединяло территорию от Авроры, чтобы можно было пройти пешком через парк на острова», - приводит его слова ИА «Диалог».

Совместно с администрацией Петроградского района КГА объявил закрытый конкурс на разработку концепции благоустройства Александровского парка.

Концепция должна учитывать не только видоизменение территории Александровского парка, но и реставрацию зданий театров «Балтийский дом» и «Мюзик-Холл», Планетария, здание Ортопедического института.

Примыкающая к парку с севера зона Сытного рынка должна стать пешеходной.

Также планируется создать зону повышенной комфортности на западе. Она будет включать улицы Блохина и Яблочкова, которые соединяют парковую зону с Князь-Владимирским собором и стадионом «Петровский».

В конкурсе примут участие четыре архитектурных бюро. Победитель будет объявлен 26 мая. Автор лучшего проекта получит 1,3 млн рублей. Остальные участники конкурса — по 400 тыс. рублей, передает «Росбалт».