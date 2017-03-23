Петербург побил рекорд по рождаемости

В Петербурге зафиксирован самый высокий показатель рождаемости за последние 25 лет, сообщает информагентство Nation News.

Коэффициент рождаемости в Северной столице составил 13,9 на 1000 жителей. Это выше среднего показателя по всей России.

При этом коэффициент смертности снизился и достиг 11,7 на 1000 человек.

Читайте также:

Ученые рассказали об особенностях лечения гриппа во время беременности

В комитете по здравоохранению сообщили, что в городе уменьшилось число болезней, связанных с системой кровообращения и новообразованиями. По туберкулезу снижение составило 29%, а по отравлениям и травмам — 28%.

Уменьшилась и младенческая смертность по всей России. В 2016 году она составила 3,9 на тысячу родившихся, а прежде была на уровне 4,4-4,5.