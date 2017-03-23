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Напротив дома с Мефистофелем достроили церковь Ксении Петербургской

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© Фото: MR7.ru

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Начало ее активного строительства совпало с известным случаем вандализма.

В Петербурге сняли леса с церкви Святой блаженной Ксении Петербургской, которая строилась по адресу Лахтинская улица, 17. Активная фаза строительства началась в 2015 году — в том момент, когда напротив будущего храма сбили горельеф Мефистофеля.

Настоятель церкви Константин Гультяев сообщил, что работы по фасаду закончились, но на ее внутреннее убранство уйдет еще один год. «Сейчас там идет просушка, даже меня не пускают», - приводит его слова «Фонтанка».

Идея строительства церкви в честь Ксении Петербургской впервые была озвучена в 2000-х годах настоятелем Андреевского собора протоиерей Константин Гультяев. Для церкви согласовали участок на месте одноэтажного флигеля между домами 15 и 19 на Лахтинской улице.

Далеко не все местные жители поддержали идею строительства - было собрано 200 подписей против ее постройки. Многие хотели видеть на этом месте сквер.

Несмотря на протесты, в 2008 году Госстройнадзор выдал разрешение на строительство церкви по проекту «Архитектурной мастерской Фомичева». Работы вела компания «Прогресс». 

Из-за нерегулярных пожертвований строительство шло с перерывами. В августе 2015 года прошло торжественное освящение купола церкви, а на следующий день с фасада исторического дома напротив храма сбили горельеф Мефистофеля.

Фото: the-village.ru
 

Как установила полиция, скульптура Мефистофеля была сбита по заказу петербургского бизнесмена Василия Щедрина, который нанял знакомого промышленного альпиниста для избавления от горельефа.

Щедрин объяснил это тем, что скульптура начала XX века оскорбляет его, так как находится напротив строящегося храма Ксении Блаженной. Следствие не обнаружило в разрушении горельефа злого умысла и признаков вандализма.

В августе 2016 года комитет по охране памятников Петербурга разрешил восстановить горельеф Мефистофеля, сбитый ровно год назад, 26 августа 2015 года. В КГИОП уже подготовили задание по восстановлению скульптуры на доме 24 по Лахтинской улице.

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