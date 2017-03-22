Ученые: GPS отключает мозг человека

Эксперимент британских ученых показал, что использование GPS заставляет мозг человека лениться - во время поиска дороги с его помощью отключаются области мозга, ответственные за навигацию.

В эксперименте приняли участие 24 добровольца, которых отправили искать нужный адрес в виртуальной модели района Сохо в Лондоне. За мозгом волонтера следили с помощью функциональной МРТ, сообщает Nature Communications.

Сначала участники исследования самостоятельно искали дорогу в виртуальном Сохо, а позже шли по подсказкам компьютера.

Результаты МРТ показали, что при самостоятельном поиске пути активизировались гиппокамп и префронтальная кора - области мозга, отвечающие за навигацию и принятие решений. Но как только маршрут начал строиться по указаниям GPS, обе области мозга переставали работать.

При этом ученые не призывают к отказу от GPS-устройств. По их мнению, во время пользования навигатором можно дать мозгу отдохнуть.