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Депутатов петербургского парламента встретили резиновые женщины

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© Фото: meros.org

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В таком формате прошла акция против свалки в Приморском районе.

Напротив Мариинского дворца в среду утром, 22 марта, прошел пикет против полигона ТБО «Новосёлки». Петербуржец выстроил перед зданием ЗакСа четырех «резиновых женщин» , каждая из которых держала плакаты, передает MR7.ru.

Куклы были одеты в платья, а их груди заклеены. В руках они держали плакаты «Твое лицо, когда подуло с «Новоселок»», «Твое лицо, когда живешь в Приморском районе» и другие.

Фото: Сергей Платонов / MR7.ru

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С 2011 года жители севера Петербурга постоянно жалуются на неприятный запах со свалок. Усиление неприятного запаха от полигонов «Северный» и «Новосёлки» могло быть вызвано строительством в районе Каменка промзоны, в которой разместились автозаводы Nissan и Hyundai. Для их строительства был вырублен леc, который служил естественной преградой на пути загрязнённого воздуха.

Ранее в интервью «Санкт-Петербург.ру» Председатель совета петербургского отделения «Российской экологической партии «Зеленые» Александр Старцев рассказал о вреде «Новоселок». «Надо понимать, что свалки горят 365 дней в году, в результате выделяются газы – молекулы вредных веществ», - заявлял Старцев.

О том, какие перемены сулит новое законодательство об обращении с отходами, станет ли панацеей раздельный сбор и что будет со старейшими мусорными полигонами можно прочитать в материале «Санкт-Петербург.ру».

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