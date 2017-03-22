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Депутаты ЗакСа решили чипировать собак

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Законопроект передан на рассмотрение Госдумы.

Петербургский парламент поддержал федеральную инициативу по обязательной регистрации и чипирование домашних животных.

Проект вводит регистрацию собак всех пород, от бойцовских до декоративных. Для содержания собак в квартирах понадобится согласие всех собственников жилья. Также законопроект вводит запрет на содержание домашних животных на балконах и лоджиях.

Документ предлагает ввести чипирование собак и ведение единого реестра домашних животных. В чипе укажут персональные данные владельца, его контакты и характеристики питомца. Обязанности по регистрации ложатся на муниципальные власти.

После принятия этого проекта жизнь кошек в подвалах и подъездах также будет объявлена вне закона. Несмотря на критику, депутаты поддержали и эти поправки. Теперь проект будет направлен в Госдуму.

В Петербурге живут около 250 тыс. собак. В ЗакСе неоднократно поднимали вопросы их содержания. Речь шла как об инцидентах с бойцовыми породами, так и о жестоком обращении с животными.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму еще в 2010 году и был принят в первом чтении в марте 2011 года. В феврале 2017 года ЗакС обратился к Госдуме с просьбой ускорить его рассмотрение.

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