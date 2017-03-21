По делу о резиденции Путина задержан экс-директор «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский

В петербургском офисе компании «Стройкомплект», родственной структуры компании «Балтстрой», на улице Рубинштейна, 13, проходят обыски. Ее экс-руководитель Дмитрий Торчинский задержан и в скором будущем может быть доставлен в Москву, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, обыски в бизнес-центрае «Агат» на Рубинштейна, 13, где располагается офис компании «Стройкомплект», начались во вторник утром, 21 марта. Они смогут быть связаны с уголовным делом СКР в отношении руководителя ФГУП «Атэкс» ФСО РФ Андрея Каминова и ряда петербургских предпринимателей из числа субподрядчиков федерального предприятия.

Одновременно с обысками в Петербурге СК и ФСБ России проводят обыски у самого Каминова, который уже задержан.

Как стало известно ранее, в понедельник, 20 марта, в Петербург прибыла оперативная группа Службы экономической безопасности и Главного управления собственной безопасности ФСБ России. Утром во вторник, 21 марта, они передала оперативникам Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти постановление на обыск в конкретной петербургской компании.

По информации «Фонтанки», в постановлениях на обыск указано, что хищения бюджетных средств были совершены при строительстве объекта ФСО «Огарево» - двухэтажного Дома приемов со спортзалом, гостиницей и другими сооружениями. Стоимость этой официальной резиденции президента РФ в Ново-Огарево превышает 5,5 млрд рублей.

Издание отмечает, что действия фигурантов уголовного дела о хищениях при строительстве резиденции президента РФ в Огарево квалифицированы как создание организованного преступного сообщества. Это не отменяет эпизодов по мошенничеству в особо крупном размере, которые также указаны в постановлении.

ФГУП «Атэкс» находится в ведении Федеральной службы охраны России и является генподрядчиком при строительстве и ремонте важнейших государственных объектов.