Полтавченко назвал магазины на Петроградке «сельпо в глухом районе»

На заседание городского правительства губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что магазины в центре Петербурга похожи на «сельпо в глухом районе».

«Странно наблюдать, когда заходишь в небольшой магазин на Петроградской стороне... это, мягко говоря, мало похоже на петербургский магазин. Скорее, на какое-то сельпо в глухом районе. Там все продается — от гвоздей до мясных продуктов. Причем качество не соответствует заявленным ценникам», — заявил губернатор.

По его словам, данные торговые точки необходимо «сориентировать», чтобы они приобрели «более-менее серьезную специализацию».

Губернатор также сообщил, что чиновникам надо помочь различным производителям, в том числе иностранным, получить доступ к петербургским рынкам и ярмаркам.

На заседании правительства также было отмечено, что торговый рынок Петербурга в основном контролируется крупными сетями, и 75% рынка занимают представители первой десятки крупнейших ритейлеров.

Предшественница Георгия Полтавченко Валентина Матвиенко часто посещала различные магазины. К примеру, в 2009 году гона неожиданно для продавцов оказалась в сеть «Дети», «Карусель» и «Здоровый малыш», где изучила цены на детское питание и подгузники. В тот момент пресса связывала интерес Матвиенко с рождением внучки.