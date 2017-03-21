СМИ: В Петербурге полиция проводит обыски по делу о резиденции Путина

Сотрудники центрального аппарата ФСБ, регионального управления ФСБ и Следственного комитета РФ обыскивают субподрядчиков компании «Балтстрой», аффилированной к ныне арестованному Дмитрию Михальченко. Обыски связаны с новым делом по хищению при строительстве резиденции Владимира Путина в Огарево.

Дело было возбуждено в отношении руководителя ФГУП ФСО «Атэкс» Андрея Каминова ряда петербургских предпринимателей из числа субподрядчиков фирмы по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», передает «Фонтанка».

В понедельник, 20 марта, в Петербург прибыла оперативная группа Службы экономической безопасности и Главного управления собственной безопасности ФСБ России. Утром во вторник, 21 марта, они передала оперативникам Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти постановление на обыск в конкретной петербургской компании.

В данный момент обыски проходят в нескольких офисах «Атэкс», передает издание.

По ее информации, в постановлениях на обыск указано, что хищения бюджетных средств были совершены при строительстве объекта ФСО «Огарево» - двухэтажного Дома приемов со спортзалом, гостиницей и другими сооружениями. Стоимость этой официальной резиденции президента РФ в Ново-Огарево превышает 5,5 млрд рублей.

ФГУП «Атэкс» находится в ведении Федеральной службы охраны России и является генподрядчиком при строительстве и ремонте важнейших государственных объектов. Его руководителем около 10 лет назад стал петербуржец Андрей Каминов.