Возле Фарфоровского кладбища разрешили построить торговый комплекс

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство многофункционального торгово-развлекательного центра напротив станции метро "Ломоносовская", на месте бывшего кинотеатра "Спутники".

В ведомстве поясняют, что застройщик учел решение суда от 11 сентября 2013 года и пересмотрел границы земельного участка под новое строительство. Территория бывшего Фарфоровского кладбища затронута не будет.

Площадь нового ТК составит 24,7 тыс. квадратных метров. Его высота составит 35 метров.

Кинотеатр вместе с участком земли в 1,3 га в 2008 году выкупила компания "Ликострой". На этом месте планировалось построить торговый центр с отелем.

Против застройки выступи местные жители - на этом земельном участке с 1731 года располагалось Спасо-Преображенское кладбище Императорского фарфорового завода. В 1927 году его закрыли, а через несколько лет ликвидировали. В советские годы наэтом месте построили кинотеатр "Спутник" и разбили сквер.

В 2013 году застраивать этот участок земли запретил Куйбышевский районный суд.

Тогда Георгий Полтавченко заявлял, что запретит застройку только в том случае, если на Фарфоровском кладбище найдут надгробия. Одно нашли в марте 2014 года - во время прокладки кабеля к трамвайным путям там обнаружили крупные камни с четко читаемыми словами: "Михаил Иванович Фофанов, 1 ноября 18?0 - 30 декабря 1897".