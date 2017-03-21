В Петербурге задержали 30 обнальщиков

Полиция Петербурга обыскала около 30 подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

В данный момент из доставляют в Главное следственное управление ГУ МВД, передает «Фонтанка».

Ранним утром во вторник, 21 марта, оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД начали масштабные обыски по ранее возбужденному делу по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). По данным издания. инициаторами этого дела стали сотрудники «банковского» отдела экономической полиции города.

В настоящий момент обыски продолжаются, но в здание ГСУ на Лиговский проспект, 145, уже доставили около 30 фигурантов дела.

В полицейском главке, изданию сообщили, что задержаны члены так называем «группы братьев Агафоновых». В полиции их считают обнальщиками.