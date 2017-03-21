Конкурс на достройку развязки на Обводном канале признан несостоявшимся

Конкурс на заверение строительства развязки на Обводном канале за 1,5 млрд рублей не состоялся — комиссия отклонила обе заявки.

На сайте госзакупок сообщается, что заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием подали ООО «Стройкомплектсервис» и ООО «Геоизол». В ходе предквалификационного отбора обе они были отклонены.

В случае с «Стройкомплектсервисом» комиссии не хватило копии свидетельства о допуске к соответствующим видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В заявке «Геоизола» присутствовал акт приемки работ на 400 млн рублей по строительству подъездных путей к спортивно-развлекательному центру и яхт-клубу на о. Бычий. При этом даты составления и утверждения документа нет.

Теперь тендер будет обьявлен заново.

Ранее на объекте работал «Мостостроительный трест № 6». Контракт с ним был расторгнут из-за несостоятельность подрядчика. Компания успела выполнить около 70% трехмиллиардного контракта, затратив 2,2 млрд рублей.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко осматривал строительство развязки еще в 2014 году. Тогда градоначальник заявил, что на реализацию планов по разгрузке центра Петербурга от транспорта из бюджета выделят 40 млрд рублей.