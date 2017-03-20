Сады и парки в центре Петербурга закрылись на просушку

С понедельника, 20 марта, в центре Северной столицы временно закрылись сады и парки. Это сделано для того, чтобы подготовить их к летнему сезону.

В комитете по благоустройству уточнили, что с 20 марта временно закрыты Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли в Центральном районе.

Позже на просушку закроются Никольский сад в Адмиралтейском районе, Лопухинский сад в Петроградском районе, а также Городской сад в Колпино.

В этом году сады и парки закрылись на десять дней раньше запланированного срока, так как на этот раз в Петербурге быстро потеплело. Дорожки сильно пропитаны влагой - если по ним прогуливаться сейчас, то грунтовое покрытие может испортиться.

Чаще всего на просушку садов и скверов уходит 2-3 недели. За это время садовники успевают покрасить скамейки, привести в порядок урны и облагородить дорожки.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", с 1 апреля в Петербурге стартует весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке городских территорий. Дорожники будут очищать трассы и тротуары, отмоют зимние загрязнения с газонов, а также высадят цветы и деревья. При этом более 350 улиц города вымоют шампунем.