Сообщение о бомбе на Полюстровском оказалось ложным

Полицейские не обнаружили бомбу в офисном здании на Полюстровском проспекте, о которой ранее сообщил неизвестный.

Сотрудникам офисов, которые во время проверки были вынуждены находиться на улице, разрешили вернуться к работе.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и области сообщают, что проверка дома 54 по Полюстровскому проспекту завершилась в 12:40. Взрывоопасных веществ и взрывных устройств не обнаружили. Сейчас расположенные в здании офисы, магазины автозапчастей и автосервис функционируют в штатном режиме.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», из-за ложного звонка о бомбе на Полюстровском проспекте возникла пробка.