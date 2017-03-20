Россия поднялась на 49-е место в списке самых счастливых стран

Россия заняла 49-е место в списке самых счастливых стран, сообщается в докладе World Happiness Report. Ранее наша страна занимала 56-ю позицию
Первое место в рейтинге досталось Норвегии. Трехкратный лидер списка Дания опустилась на вторую позицию.
В первый ТОП-10 счастливых стран также вошли Исландия, Финляндия, Швейцария, Нидерланды, Канады и другие государства.
США занимают 14-ю строчку. Германии получила 16-ю позицию, Великобритании досталась — 19-я, Японии — 51-я, в Китаю — 79-я.
Всего в рейтинге 155 позиций. Последнее место заняла Центральноафриканская республика.
При его составлении учитывался уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, уровень социальной поддержки граждан властями, отношение к коррупции и другое.
Публикация рейтинга приурочена к международному дню счастья, который ООН ежегодно отмечает 20 марта.