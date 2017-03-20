Легкоатлеты требуют разрешить пробег Гатчина - Пушкин

На Change.org появилась петиция за то, чтобы легкоатлетический пробег на дистанции от Гатчины до Пушкина в 30 километров был разрешен.

Ее автор Елена Митряхина сообщает, что в минувшую пятницу, 17 марта, стало известно об отмене пробега, посвященного годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

Пробег Гатчина - Пушкин должен был состояться 2 апреля.

«Наиболее востребованная Дистанция — 30 километров отменяется по причине невозможности согласования проведения данного спортивного мероприятия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», - отмечается в петиции.

Этот легкоатлетический пробег проводился в течении 46 лет.

«На сегодняшний день профессиональные российские бегуны не имеют возможности выступать на международных соревнованиях в связи с исключением Всероссийской федерации легкой атлетики из членов Международной ассоциации легкой атлетики. Поэтому особенно ценным является такой пробег (30 км), где спортсмены могут соревноваться на уровне спорта высоких достижений». - добавляет автор обращения.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», аналогичный запрет произошел в минувшем году, когда комитет по природным ресурсам Ленобласти запретил международный трофи-рейд «Вепсский лес 2016», который должен был состояться в Ленобласти 23-24 сентября. Отказ был объявлен за три дня до старта.

В качестве причины для запрета на проведение гонок по бездорожью чиновники назвали отсутствие необходимых разрешений от ОВД, но даже когда организаторы предоставили необходимые документы, «Ленообллес» отказался согласовать проведение мероприятия.

По словам его организаторов, «сверху поступило указание наказывать гонщиков трофи-рейда».