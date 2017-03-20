Глава Колпино Вадим Иванов просит рассматривать его дело в открытом режиме

Глава муниципального образования города Колпино Вадим Иванов намерен просить суд рассматривать его дело в открытом режиме. Об этом сообщает его адвокат Александр Голованов.

По словам Голованова, ближайшее закрытое заседание суда состоится 24 марта. Иванов заявляет, что «позиция следствия строится на показаниях наркозависимых людей с крайне сомнительной репутацией» и намерен просить проводить его в открытом режиме с допуском прессы.

Сейчас глава Колпино находится в больнице, куда был переведен из СИЗО из-за пневмонии. Его адвокат планирует еще раз подать ходатайство об изменении меры пресечения, чтобы до вынесения вердикта суда Иванов не находился в тюремной камере.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», Следственное управление СК по Петербургу направило в суд уголовное дело по факту мошенничества в отношении Иванова, который подозревается в разбое, сообщает ведомство.

По версии следствия, преступление было совершено в 2003 году - несколько человек, среди которых предположительно был Иванов, напали на женщину и похитили у нее более 1,4 млн рублей.

Установлено, что в нападении участвовали пять человек. Четверо из них уже получили осуждены и отбывают наказания.