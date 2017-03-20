В Петербурге 20 марта возможен мокрый снег и дождь

В понедельник, 20 марта, в Северной столице местами возможен мокрый снег и дождь. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

Днем будет южный, юго-восточный ветер 3-8 метра в секунду. Температура воздуха днем от +4 до +6 гадусов.

«На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало», - говорится в сообщении ведомства.

По данным службы Gismeteo, плюсовая температура в Петербурге сохранится на протяжении всей недели.