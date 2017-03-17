Петербуржцам чаще всего снятся бомбы в метро и ведра черники

Аналитики Яндекса выяснили, что жителям Петербурга чаще всего снятся сны о бомбах в метро, а твкже о ягодах и грибах.
Каждую неделю пользователи Яндекса задают более полумиллиона запросов о толковании снов. «В каждом городе есть свои характерные сны — те, о которых пользователи Яндекса спрашивают чаще, чем в среднем по России», - сообщают в компании.
Так, в отличии от Северной столицы, в Челябинской области людям снятся метеориты. Для Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей характерны религиозные сны — со святыми, священниками и иконами. В Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской республике популярны пироги.
Первая десятка снов петербуржцев выглядит следующим образом:
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1
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метро
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«к чему снится бомба в метро»
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2
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черника
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«к чему снится высыпать чернику из ведра»
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3
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клюква
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«к чему снится ведро с молоком и оно полное клюквы»
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4
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подосиновик
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«к чему снится сбор маленьких подосиновиков в лесу»
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5
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лисичка
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«к чему снятся грибы лисички с репчатым луком»
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6
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эскалатор
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«к чему снится что забыл вещи на эскалаторе»
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7
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музей
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«к чему снится музей с привидением»
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8
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протечка
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«к чему снится протечка в чужой квартире»
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9
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морошка
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«к чему снится варенье из морошки»
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10
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вываливаться
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«к чему снится что вываливаются зубы»