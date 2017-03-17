Петербуржцам чаще всего снятся бомбы в метро и ведра черники

Аналитики Яндекса выяснили, что жителям Петербурга чаще всего снятся сны о бомбах в метро, а твкже о ягодах и грибах.

Каждую неделю пользователи Яндекса задают более полумиллиона запросов о толковании снов. «В каждом городе есть свои характерные сны — те, о которых пользователи Яндекса спрашивают чаще, чем в среднем по России», - сообщают в компании.

Так, в отличии от Северной столицы, в Челябинской области людям снятся метеориты. Для Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей характерны религиозные сны — со святыми, священниками и иконами. В Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской республике популярны пироги.

Первая десятка снов петербуржцев выглядит следующим образом: