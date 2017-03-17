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Петербуржцам чаще всего снятся бомбы в метро и ведра черники

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© Фото: usseek.com

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Такие выводы можно сделать, изучив поисковое запросы жителей Северной столицы.

Аналитики Яндекса выяснили, что жителям Петербурга чаще всего снятся сны о бомбах в метро, а твкже о ягодах и грибах.

Каждую неделю пользователи Яндекса задают более полумиллиона запросов о толковании снов. «В каждом городе есть свои характерные сны — те, о которых пользователи Яндекса спрашивают чаще, чем в среднем по России», - сообщают в компании.

Так, в отличии от Северной столицы, в Челябинской области людям снятся метеориты. Для Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей характерны религиозные сны — со святыми, священниками и иконами. В Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской республике популярны пироги.

Первая десятка снов петербуржцев выглядит следующим образом:

1

метро

«к чему снится бомба в метро»

2

черника

«к чему снится высыпать чернику из ведра»

3

клюква

«к чему снится ведро с молоком и оно полное клюквы»

4

подосиновик

«к чему снится сбор маленьких подосиновиков в лесу»

5

лисичка

«к чему снятся грибы лисички с репчатым луком»

6

эскалатор

«к чему снится что забыл вещи на эскалаторе»

7

музей

«к чему снится музей с привидением»

8

протечка

«к чему снится протечка в чужой квартире»

9

морошка

«к чему снится варенье из морошки»

10

вываливаться

«к чему снится что вываливаются зубы»

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