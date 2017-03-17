Украинские ученые заявили о создании лекарства от рака

Группа украинских ученых, которые работали на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде, после длительных неудачных экспериментов смогли создать лекарство от рака. Об этом сообщает Vistanews.ru

Как сообщил директор Национального антарктического центра Валерий Литвинов, лекарство сделано на основе микроорганизмов, найденных на территории Антарктиды.

Эти бактерии выживают в экстремальных условиях, потому что обладают уникальными способностями. Их применение в медицине поможет вылечить рак даже на поздних стадиях, заявил Литвинов.

Лицензию на лекарственный препарат уже получил биологический институт Университета имени Тараса Шевченко, но в настоящее время его еще нельзя применять на людях. Пока что эффективность препарата успешно проверили на подопытных животных.