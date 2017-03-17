Петербургские веганы предлагают взглянуть на мир глазами животных на фермах

Вегетарианцы и веганы Северной столицы отметят Международный день без мяса просветительскими акциями. В понедельник, 20 марта, защитники животных будут угощать прохожих фруктами и растительными альтернативами мясу, а также раздавать информационные буклеты.

Акция-угощение в районе метро «Василеостровская» пройдет с 13 до 14 часов. После прогулок по веганским кафе в 18:30 в библиотеке «На Стремянной» (улица Стремянная, 20) состоится лекция.

В преддверии праздника петербургские активисты также предлагают при помощи очков виртуальной реальности увидеть жизнь глазами сельскохозяйственных животных за стенами промышленных ферм. Проект "Их глазами" пройдет 17-18 марта с 15 до 17 часов. Увидеть мир глазами животных можно будет в Лофт-проекте этажи (Лиговский проспект, 74).

Международный день без мяса (International Day Without Meat) многие страны отмечают с 1985 года. В этот день, 20 марта, магазины и рестораны отказываются от продажи мяса, а активисты пропагандируют вегетарианство, а также идеи сострадания животным и защиты окружающей среды.

По информации активистов, петербургские кафе не переняли эту традицию.