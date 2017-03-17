Умер нобелевский лауреат по литературе Дерек Уолкотт

Лауреат Нобелевской премии по литературе, карибский поэт и драматург Дерек Уолкотт скончался в возрасте 87 лет, передает Associated Press. По информации его сына Питера, поэт умер ранним утром в пятницу в своем доме в Сент-Люсии (островное государство в Карибском море).



Нобелевскую премию по литературе Уолкотт получил в 1992 году. «Вест-индская культура нашла своего великого поэта», — такие слова были сказаны ему при вручении премии.



Сам Уолкотт, в котором слились африканские, голландские и английские корни, говорил, что его творчество отражает «очень богатый и сложный опыт» жизни в странах Карибского бассейна. Его называют одним из величайших писателей второй половины XX века, отмечает AP.

Уолкотт называл себя «абсолютно карибским писателем».

Самое известное произведение Уолкотта – поэма «Омерос», где действие гомеровской «Одиссеи» переносится из Средиземного моря в Карибское.

Уолкотт близко дружил с российским нобелевским лауреатом Иосифом Бродским. «Чем он замечателен? Это классицистическая манера, которая не является альтернативой модернизму, а абсорбирует модернизм. Уолкотт пишет размером, чрезвычайно разнообразен в рифме. Я думаю, что человека, который по-английски рифмует лучше, чем Уолкот, – нет. Далее: он очень красочен», – отметил однажды Бродский в интервью Петру Вайлю.

Уолкотт родился 23 января 1930 года в столице Сент-Люсии Кастри в семье учительницы и госслужащего. Отец умер, когда Уолкотт и его брат-близнец Родерик были младенцами. Мать прививала детям любовь к языку, часто читая им вслух Уильяма Шекспира и других классиков английской литературы.