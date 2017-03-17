Картина дня: волнения в академии Штиглица и ДТП у Вантового моста

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали неожиданные перестановки в руководстве академии Штиглица.

Сегодня было названо имя ее нового ректора – им стала заместитель директора Университета технологий и дизайна Анна Кислицына. Первыми об этом написали «Агентство бизнес новостей» (12:10), «Санкт-Петерубрг.ру» (13:05) и Zaks.ru (13:55).

Василий Кичеджи был уволен вчера, 16 марта. Кичеджи написал заявление об увольнении по собственному желанию, однако он сообщил, что в действительности причиной увольнения стал конфликт с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко в том числе из-за слишком активной позиции ректора за передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Утром в пятницу, 17 марта, студенты академии устроили акцию протеста после увольнения Кичеджи. Как объяснили студенты, уход ректора Кичеджи, по их мнению, означает возможное объединение академии с Университетом технологии и дизайна.

Глава профсоюза академии отметил, что ректоров учебного заведения "меняют как перчатки". Он сказал, что сотрудники не поддерживают увольнение Кичеджи и назначение на место исполняющего обязанности ректора Анны Кислицыной, а также выступают за проведение в кратчайшие сроки выборов нового ректора.

Второй по популярности темой дня стало известие о ДТП на КАД. Столкновение трех большегрузов образовало пробку.

ЧП произошло в промежутке между 14 и 15 часами неподалеку от Вантового моста.

Автомобили встали "паровозиком" в крайней правой полосе внутреннего кольца КАД и серьезно затруднили движение. Одна из машин развернулась и частично перегородила дорогу.

Самыми оперативными за день среди петербургских СМИ стали «Агентство Бизнес Новостей», «Санкт-Петербург.ру» и «Газета.ру».