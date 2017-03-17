Родившим студенткам могут начать выдавать льготы

Министерство образования и науки РФ хочет предоставлять льготы студенткам вузов, которые родили во время учебы. Молодых мам могут перевести с платного обучения на бесплатное.

Для этого у студенток не должно быть академической задолженности, дисциплинарных взысканий и долгов по оплате обучения.

Сейчас в список категорий студентов, которые имеют приоритетное право на перевод, входят дети-сироты, студенты, утратившие одного или обоих родителей (законных представителей) во время учебы, россияне до 20 лет, имеющие только одного родителя — инвалида I группы при среднедушевом доходе семьи ниже величины прожиточного минимума в регионе.

Также это могут сделать те, кто сдал экзамены за два последних семестра на «отлично».

Проект приказа вынесен на общественное обсуждение на Едином портале проектов нормативных правовых актов