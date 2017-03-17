Игроки "Зенита" Кокорин и Жирков подозреваются в употреблении допинга

Футболист Александр Кокорин стал еще одним российским спортсменом, попавшим в список канадского профессора Ричарда Макларена. У 26-летнего нападающего "Зенита" взяли вызывающие подозрения анализы еще тогда, когда он выступал за московское "Динамо", — в июне 2014 года перед началом чемпионата мира, передает Лайф со ссылкой на источник в ФИФА.

В списке оказались еще несколько известных российских футболистов. Среди игроков, чьи допинг-пробы заинтересовали комиссию ВАДА, оказались 30-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, 30-летний полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, 33-летний полузащитник "Зенита" Юрий Жирков и 32-летний полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов.

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В петербургском клубе заявили, что не имеют каких-либо сведений по «допинговому» вопросу.

"Я видел так называемый первый список Макларена", - передает "Комсомольская правда - Петербург" слова пожелавшшего остаться неизвестным авторитетного в футбольных кругах специалистп. – Там фигурировали несколько игроков молодежной сборной России, футболисты, которые представляют один их клубов, выступавших в нынешнем сезоне в Лиге Европы. Но вот зенитовцев там нет. Как игроков нынешнего состава, так и тех, кто уже покинул петербургский клуб.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», ВАДА запустило специальное приложение для информаторов о допинге. С помощью мобильного приложения, которое уже доступно для скачивания для IOS и Android, любой спортсмен или другой человек может сообщать о предполагаемых нарушениях антидопинговых правил.

В начале марта этого года футболист Кокорин уже оказывался в эпицентре скандала. В столице камеры наблюдения семь раз зафиксировали нарушения автомобиля «Ролс Ройс» Кокорина в разных концах города уже после того, как его остановили за езду по встречке за рулем «Бентли» 25 февраля. Черный «Ройс», обладателем которого является Кокорин, поймали на превышении скорости на Рублёвском шоссе и Ленинском проспекте столицы в тот же день.

По словам самого футболиста, никаких гонок он не устраивал, а просто при повороте зацепил встречную полосу. Тем не менее, материалы по этому делу уже переданы в суд.

Этот инцидент – не первый скандал с участием Кокорина. В июле прошлого года он и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев стали героями скандала в Монако. В СМИ появилась видеозапись, на которой футболисты участвуют в вечеринке, в ходе которой было потрачено около 250 тыс. евро на шампанское.