РПЦ получит здание на Сикейроса

Смольный передает Русской православной церкви (РПЦ) нежилое здание, которое находится по адресу: улица Сикейроса, 14, корпус 2, литера А. Площадь объекта составляет 77,3 квадратных метров.

Дом передается на основании заявления местной религиозной организации – прихода храма апостолов Петра и Павла в Парголово.

В январе 2017 года вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов сообщил, что с 2010 года комитет имущественных отношений (КИО) передал 54 объекта религиозного назначения в собственность и 16 объектов в безвозмездное пользование церкви. Всего с 1990 года Смольный таким образом передал 304 объекта недвижимости.

Первое постановление «о порядке передачи религиозным организациям находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения» было принято Госдумой РФ в 1995 году.

Спустя 15 лет, в 2010 году, после долгого общественного обсуждения был принят закон о передаче имущества религиозным организациям. Незадолго до его принятия заместитель министра культуры РФ Андрей Бусыгин высказал мнение, что процесс полной передачи Новодевичьего монастыря Русской православной церкви станет моделью для выработки закона о возвращении Церкви религиозного имущества

Передача объекта на улице Сикейроса происходит на фоне одного из самых резонансных событий последних месяцев в Петербурге — передачи в собственность РПЦ Исаакиевского собора.

Недовольство горожан действиями КИО вылилось в несколько протестных акций и судебных исков, о которых можно прочитать в подробном материале «Санкт-Петербург.ру».