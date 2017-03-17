Интерпол сообщил ЦБ о большом числе «засвеченных» карт российских банков

Банк России получил от Интерпола информацию о большом количестве скомпрометированных карт клиентов российских банков, сообщил замначальника ЦБ Артем Сычев на Всероссийской банковской конференции.

«Скорее всего, это результат скимминга в Европе. Это карты, которые использовались при поездке за рубеж. Скорее, это Южная Европа — Болгария, Румыния и тому подобное. Информация пришла от румынских коллег»,— передает его слова «РИА Новости».

Сычев отметил, что объем информации по скомпрометированным картам занимает почти 500 мегабайт. По его словам, эти сведения уже довели до каждого из «участников информационного обмена, чьи блоки карт были "засвечены" в базе злоумышленников».

Банковская карта считается скомпрометированной, если к мошенникам попали ее реквизиты, данные ее владельца или логины и пароли для доступа к интернет-банку или мобильному приложению. Чтобы получить эту информацию злоумышленники используют специальные скимминговые устройства, которые устанавливаются в банкоматах, или взламывают базы данных пользователей.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в смартфонах на Android появился вирус, ворующий банковские пароли. Троян маскируется под приложения о погоде. После скачивания он ищет на смартфоне банковские приложения и собирает логины и пароли, отправляя их своим операторам.