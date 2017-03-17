В апреле улицы Петербурга будут отмывать шампунем

С 1 апреля в Петербурге стартует весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке городских территорий. Традиционный городской весенний субботник состоится 22 апреля, сообщает комитет по благоустройству Северной столицы.

В апреле дорожники будут очищать трассы и тротуары, отмоют зимние загрязнения с газонов, а также высадят цветы и деревья. При этом более 350 улиц города вымоют шампунем.

К празднованию 1 мая и дня Победы высадят почти 400 тысяч виол, 125 тысяч кустарников и 5 тысяч деревьев.



«Особое внимание в период месячника будет уделено комплексной работе по приведению в порядок памятных мест, мемориалов, воинских и братских захоронений, строительных площадок, а также ликвидации несанкционированных свалок в районах», - также сообщает комитет Смольного.