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Исляев: Панчеев незаконно узурпировал место настоятеля Соборной мечети в Петербурге

Автор:

Камиль Исляев
© Фото: vk.com/kamil.isljaev

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Он также заявил, что проходит по делу о подмене данных лишь как свидетель.

Экс-заместитель муфтия Северо-Запада Камиль Исляев заявил, что проходит по делу о подмене фамилии и имени религиозной организации Выборга лишь как свидетель, передает его слова «Телеграф».

Он опроверг появившуюся ранее информацию о том, что ему выдана подписка о невыезде.

«Я знаю, что Следственный комитет расследует уголовное дело по факту подмены фамилии и имени руководителя местной религиозной организации мусульман в городе Выборг. По этому уголовному делу я проходил в качестве свидетеля, так как я не являлся ни членом их религиозной организации, ни участником проведенного собрания», - рассказал Исляев изданию и добавил, что публикации в СМИ имеют под собой основание, но чисто юридически он не мог предоставить каких-то ложных данных.

По словам Исляева, в Следственном комитете также ведется проверка по его заявлению о предоставлении нынешним муфтием Равилем Панчеевым заведомо ложных сведений в Минюст РФ об изменении фамилии и имени руководителя Регионального объединения мусульман Петербурга и Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России.

«То есть имел место факт нарушения статьи 170.1 УК РФ. Я считаю, что Равиль Панчеев незаконно узурпировал место настоятеля Соборной мечети в Петербурге», добавил собеседник издания», - заявил Исляев.

По его словам, центру «Э» и правоохранительным органам прекрасно известен его адрес, и они могли найти его в любой момент. Информацию о своем задержании он считает давлением на себя со стороны Панчеева. «Из-за того, что и ряд питерских татар не хотят мириться с ложью, с шайтанизмом, с тем, что Равиль Панчеев, обманом занявший место настоятеля мечети и совершивший ряд деяний, не совместимых с саном священника, до сих пор сам себя представляет якобы духовным лидером мусульман региона. Это психологическое давление на меня, на мою семью, на честных татар», - добавил Исляев.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Петербурге задержали экс-заместителя главного муфтия Северо-Запада Камиля Исляева и ему предъявлено обвинение в четырех случаях представления в ЕГРЮЛ ложных данных.

Конфликт в руководстве петербургской мусульманской уммы начался в 2013 году, после смерти муфтия Жафяра Пончаева, стоявшего во главе Духовного управления мусульман в течение 35 лет. Тогда ДУМ возглавил старший сын покойного Равиль Панчеев. В оппозиции к нему выступили младший сын – Рушан Пончаев и зять – Камиль Исляев. П

По версии следствия, Рушан Пончаев и Камиль Исляев изготовили и подали в регистрирующий орган поддельные документы о решениях общих собраний общественных и религиозных организаций - таким образом они пытались захватить управление имуществом, в том числе Соборной мечетью.

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