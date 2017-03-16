Опрос: чаще других Крым называют российским немцы

С утверждением «Крым — это Россия» согласны 97% граждан нашей страны, показывает опрос ВЦИОМ.

Как сообщают «Известия», не воспринимают полустров, как часть РФ, 2% опрошенных. Еще 1% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

В том, что присоединение Крыма к РФ принесло стране только пользу, уверены 78% опрошенных. В 2016 году так считали 60%. В том, что этот шаг принес негативные последствия, уверены 13%, не смогли дать ответ 9% россиян.

Большинство (89%) считает, что воссоединение с Россией пошло на пользу и самим крымчанам. Вредным для Крыма этот факт посчитали 5% респондентов, и еще 6% затруднились ответить.

При этом граждане не согласны с тем, что Крыму и Севастополю сейчас необходимы финансовые преференции. Только 10% респондентов заявили, что эти регионы должны получать больше средств из федерального бюджета. Большинство опрошенных — 84% — уверены, что деньги должны выделяться на равных с другими субъектами РФ.

Опросы за рубежом показывают другой результат. Более трети немцев (36%) и итальянцев (34%) считают Крым частью России, показали результаты опроса компанией TNS Global дял ифнормагентства Sputnik. Так же думают примерно четверть британцев (26%) и американцев (23%) и пятая часть (20%) опрошенных французов.

Чаще других Крым называют российским немцы, в основном молодежь. Во Франции, напротив, это мнение разделяют преимущественно люди старшего поколения - так высказалась почти треть респондентов старше 55 лет.