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В Петербурге задержали экс-заместителя главного муфтия Северо-Запада Камиля Исляева

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© Фото: baltnews.lv

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С ноября 2016 года он был в федеральном розыске.

Камиль Исляев - бывший заместитель и зять ныне покойного главы Духовного управления мусульман (ДУМ) Петербурга и Северо-Запада Жафяра Пончаева - задержан оперативниками центра «Э» петербургского ГУ МВД. Он обвиняется в попытке завладения Соборной мечетью.

Исляеву предъявлено обвинение в четырех случаях представления в ЕГРЮЛ ложных данных, передает «Фонтанка»

Предполагается, что это было сделано с целью завладения имуществом четырех мусульманских управлений и общин. Все инкриминируемые Исляеву события произошли в 2015 году.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 170.1 УК, и с ноября минувшего года Исляев находился в федеральном розыске.

Конфликт в руководстве петербургской мусульманской уммы начался в 2013 году, после смерти муфтия Жафяра Пончаева, стоявшего во главе Духовного управления мусульман в течение 35 лет. Тогда ДУМ возглавил старший сын покойного Равиль Панчеев. В оппозиции к нему выступили младший сын – Рушан Пончаев и зять – Камиль Исляев. П

о версии следствия, Рушан Пончаев и Камиль Исляев изготовили и подали в регистрирующий орган поддельные документы о решениях общих собраний общественных и религиозных организации - таким образом они пытались захватить управление имуществом, в том числе Соборной мечетью.

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