РАН считает наблюдения в Пулковской обсерватории бесперспективными

Рабочая группа Российской академии наук (РАН) предлагает перенести астрономические наблюдения в оптическом диапазоне из Пулковской обсерватории под Петербургом на другие площадки, так как в Северной столице они бесперспективны, передает ТАСС слова академика Юрий Балега.

Ученые работали в обсерватории 2-3 марта. "В группе были астрономы из различных научных организаций, и мы начали обсуждение с высказывания очень разных, даже противоположных взглядов, но сегодня мы смогли прийти к общему знаменателю, подготовить и подписать заключение, констатировав в нем бесперспективность астрономических наблюдений в оптическом диапазоне на территории Пулковской обсерватории", - сказал Балега.

По его мнению, нельзя "оставаться на уровне XIX века", а главный инструмент Пулковской обсерватории может обеспечить именно такой результат.

"Проведение наблюдений целесообразно постепенно, в течение нескольких лет перенести на наблюдательные базы, расположенные в существенно лучших астроклиматических условиях", - заявил академик. Речь идет о филиале Пулковской обсерватории в Кисловодске, а также телескопах в Италии, Боливии и Чили.

Неуклонное ухудшение астрономического климата происходит из-за разрастания Петербурга и светового загрязнения - засвечивания ночного неба искусственными источниками освещения.

Накануне, 15 марта, члены группы провели совещание в Москве и подготовили заключение, которое будет передано в РАН и отделение физических наук Академии.

Ранее директор Пулковской обсерватории Назар Ихсанов заявлял о ее полном переносе на Кавказ. По его словам, стоимость оборудования, необходимого для наблюдения положения звезд на Кавказе, составит 2-3 млрд рублей. Он уверен, что новая техника поможет обсерватории "конкурировать с обсерваториями мирового уровня".

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Прежде, 20 февраля, сотрудники Пулковской обсерватории объявили вотум недоверия директору Назару Ихсанову, который согласовал застройку защитной зоны обсерватории несколькими корпусами.

Позже Федеральное агентство научных организаций направило ему письмо, в котором требует отозвать согласование жилой застройки в трехкилометровой защитной зоне учреждения.