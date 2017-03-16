Два десятка лягушек нашли в багаже пассажира Пулково

В аэропорту Пулково задержали контейнеры, в которых находились 24 лягушки. Они прибыли в Петербург из Германии, сообщает Россельхознадзор.

Пластиковые контейнеры с просверленными дырочками для перевозки животных не были приспособлены и напоминали тару для еды,

Земноводные перевозились без ветеринарных документов. Лягушек, как показала проверка, ввезли в РФ для личных целей.

"В настоящий момент земноводные находятся на изолированном содержании до принятия решения", - заявили в Россельхознадзоре.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", в аэропорту Северной столицы также был задержан пассажир, который пытался вылететь в Москву вместе с боеприпасами.





