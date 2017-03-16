На Звенигородской "накрыли" цех разлива контрафактного алкоголя

В подвале дома по адресу Звенигородская улица, 9 уроженцы Азербайджана разливали нелегальный алкоголь в бутылки с реальными маркировками, поступавшие из ресторанов Петербурга. Это обнаружили нагрянувшие туда сотрудники ФСБ и Росалкогольрегулирования Петербурга, передает «Фонтанка».

При проверке бутылок выяснилось, что на них нанесены настоящие акцизные марки. Оперативники сделали вывод, что бутылки поступают в подвал из пункта приема стеклотары.

Как отмечает издание, бутылки с некачественным алкоголем подготавливали для поставок в маленькие магазины. В случае проверки их не изъяли бы из-за настоящих марок.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», 3 марта нелегальный алкоголь был обнаружен на территории арсенала ВМФ в Кронштадте. Тогда Росалкогольрегулирование нашло 6,5 тыс. литров спиртного без лицензии.