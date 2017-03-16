Петербургский предприниматель пытался долететь с боеприпасами в Москву

В аэропорте Пулково полицейские обнаружили боеприпасы в ручной клади у одного из пассажиров, вылетающего рейсом сообщением «Санкт-Петербург – Москва».

Изъятые предметы оказались мелкокалиберными патронами, калибра 5,45 миллиметров.

Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково выяснили, что задержанному пассажиру 45 лет, он уроженец одной из республик ближнего зарубежья, проживает и занимается предпринимательской деятельностью в Северной столице.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»,

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.