Госдуме предлагают ввести конфискацию автомобиля за повторное опасное вождение

Государственной думе РФ предложили ввести конфискацию автомобиля за повторное опасное вождение. Такое обращение поступило в четверг, 16 марта, от президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахмана Янсукова, передает ТАСС.

Инициатор считает, что лишения прав не достаточно, и нужно более серьезное наказание, чтобы минимизировать правонарушения. В пример Янсуков привел представителей так называемой «золотой молодежи», которые не соблюдают правила принципиально.

Он также добавил, что наказание в виде конфискации авто не является новаторством - в Белоруссии транспортное средство, которым повторно в течение года управлял человек в состоянии опьянения, подлежит конфискации независимо от права собственности.

Инициативу Янсукова поддержали депутаты от ЛДПР.

«Наша партия предлагала в качестве вариантов наказания за опасную езду ссылку или конфискацию транспортного средства как оружия совершения преступления, потому что нередко в результате таких действий страдают и даже гибнут люди», - отметил депутат фракции ЛДПР Андрей Свинцов.

Запрет на опасное вождение был принят в минувшем году. Наказание за нарушение составляет пять тыс. рублей.