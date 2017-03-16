У побережья США заметили российский корабль-разведчик

Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» был замечен у восточного побережья США, передает Fox News со ссылкой на источники.

Телеканал сообщает, что корабль-разведчик находился примерно в 23 милях (около 37 километров) к юго-востоку от американской базы подводных лодок Кингс-Бэй в штате Джорджия. При этом судно не нарушило границу, так как находилось в международных водах - территориальные воды США начинаются на расстоянии 12 морских миль от берега.

Российский корабль вернулся к восточному побережью после того, как на минувшей неделе сделал остановку в порту Гаваны для дозаправки, а также пополнения запасов воды и продовольствия.

Днем ранее «Виктор Леонов» был замечен в 70 милях (около 112 километров) от побережья штата Делавэр. СМИ сообщили, что военные начали следить за судном. Прежде российское судно замечали у берегов Соединенных Штатов в апреле 2015 года.

Корабль «Виктор Леонов» занимается, в частности, радиоперехватом каналов связи на всех частотах. Также в функции подобных судов входят радиотехническая и телеметрическая разведка, контроль морских коммуникаций, фиксация перемещения кораблей вероятного противника, наблюдение за пусками ракет.