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В МВД назвали средний размер взятки в России

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© Фото: tvc.ru

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За 2016 год ее размер вырос на 75%.

Средний размер взятки в России в 2016 году вырос на 75% в годовом выражении и составил 328 тыс. рублей, заявил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

«Но часто незаконные вознаграждения намного крупнее», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

Начальник главка полиции отметил, что за год количество выявленных ведомством крупных коррупционных преступлений выросло на 21%. Ущерб от них в целом составил почти 43 млрд рублей. По его словам, с каждым годом коррупционные схемы совершенствуются.

«Появляются новые методы конспирации, видоизменяются предмет взятки и способы ее передачи. Все чаще используются так называемый удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы, взятки в виде услуг нематериального характера, факты получения которых доказать гораздо сложнее», — пояснил генерал полиции.

Ранее, глава МВД Владимир Колокольцев во время выступления на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что российская казна в 2016 году понесла ущерб от коррупционных преступлений в 19,3 млрд рублей. Всего, по его словам, правоохранители зарегистрировали более 25 тыс. преступлений, наказания за них понесли 1300 должностных лиц.

«Говорить о том, что нам удалось добиться кардинального изменения ситуации с коррупцией, пока рано. Проблема остается острой», — заявлял глава МВД.

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