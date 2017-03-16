Новый иск против передачи Исаакия не отличается по содержанию от предыдущих

Новый коллективный административный иск к Комитету имущественных отношений (КИО) Смольного, в котором оспаривается передача Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ), по содержанию почти не отличается от предыдущих аналогичных исков. Об этом сообщил один из истцов Динар Идрисов.

«Разве что в качестве заинтересованного лица сразу указан губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Иск подали 30 человек, особенностью коллективного административного иска является то, что аналогичные дела, находящиеся в производстве суда должны быть объединены с ним, а не наоборот», - приводит его слова ТАСС.

Новый коллективный иск был подан в Смольнинский районный суд накануне, 15 марта. В этот раз истцами выступили 30 человек, в том числе правозащитник Динар Идрисов, активисты Андрей Бажутин, Алексей Назаров, Мария Дубкова и другие.

В качестве заинтересованного лица обозначен губернатор Георгий Полтавченко, ответчиком выступает комитет по имущественным отношениям (КИО).

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По словам Идрисова, это не позволит судье Татьяне Матусяк в четверг прекратить производство по предыдущему иску противников передачи собора РПЦ, о чем она сообщила в среду, 15 марта, сторонам в заседании по делу.

По мнению судьи, производство по иску должно быть прекращено, поскольку распоряжение КИО от 30 декабря 2016 года о Исаакие уже оспаривалось в судах.

Ранее судья Василеостровского суда Оксана Рябко отказала инициативной группе, в которую входят депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский и сопредседатель городского отделения партии «ПарНаС» Андрей Пивоваров, в принятии иска к КИО.

Судья объяснила свое решение тем, что распоряжение смольнинского комитета имущественных отношений, которое оспаривается активистами, не является решением о передаче храма РПЦ. Таким образом, по мнению суда, нет и основания для протеста.

Позже законность решения судьи Рябко подтвердил Горсуд.

Следующее заседание Смольнинского районного суда по групповому иску четырех петербуржцев состоится в четверг, 16 марта.

Зампредседателя Смольнинского суда Татьяна Матусяк начала рассматривать иск о признании незаконными изъятие собора из управления ГМЗ "Исаакиевский собор" и заключение договора о передаче храма в безвозмездное бессрочное пользование церкви 13 марта. На этом судебном заседании представители Смольного заявили, что опубликованный документ с планом передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви - неофициальный.

«Борьба» за Исаакиевский собор, которую ведет РПЦ с 2015 года, получила новый виток после того, как 10 января 2017-го Полтавченко официально объявил, что собор будет передан РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакиевского собора РПЦ. Причем дата распоряжения - еще прошлогодняя - 30 декабря.