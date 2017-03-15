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Уфологи обнаружили базу инопланетян на Луне (ВИДЕО)

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© Фото: othereal.ru

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По мнению некоторых экспертов-конспирологов, представители НАСА давно знают о существовании этого объекта на Луне.

Уфологи из группы SecureTeam10 обнаружили на снимках лунной поверхности, которые прислал зонд LRO, объект, который напоминает инопланетную базу.

По мнению некоторых экспертов-конспирологов, представители НАСА прекрасно знают о существовании этого объекта на Луне, однако засекретили информацию от широкой общественности.

Рассматривая фотографии, присланные лунным орбитальным зондом, под разными углами, уфологи предположили, что данная база инопланетян является мобильной, так как ее местоположение постоянно меняется.

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