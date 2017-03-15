В Петербурге пройдет ярмарка котов с желтыми глазами

В "Республике кошек" на Якубовича, 10 в пятницу, 17 марта, пройдет первая весенняя выставка-пристройство и сеанс кототерапии "Коты с глазами солнца".

Сразу 22 кота с глазами цвета солнца будут ждать своих новых хозяев на ежемесячной выставке-пристройстве "Все оттенки кошачьего".

"Окрасы участников выставки разнообразные: все, какие существуют в природе, — от чёрного до белого, трёхцветные, рыжие и, конечно, самые полосатые коты и кошки породы Петербургская Дворовая. Выставка приурочена к долгожданной весне и солнцу, которое все чаще

радует горожан и становится с каждым днем все теплее", - сообщают организаторы ярмарки, которая будет проходить с 15 до 21 часа.

В выставке участвуют только взрослые коты и кошки из приюта «Второй шанс». Желающим получить к себе домой нового питомца при себе обязательно нужно будет иметь паспорт для заполнения договора и переноску.