Картина дня: суд по Исаакию и плохая погода

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали новости из Смольнинского районного суда. Об этом днем 15 апреля писали многие городские СМИ.

Первым стало известие о том, что петербуржец Шапчиц отказался от иска к Смольному о передаче Исаакия РПЦ. О его закрытии он ходатайствовал из-за того, что стало известно об отсутствии у комитета имущественных отношений письменной заявки от РПЦ на передачу Исаакия. Судья Матусяк, которая ведет оба дела, согласилась с истцом и закрыла делопроизводство.

Позже петербургские СМИ стали писать о том, что Суд по Исаакию перенесли на 16 марта, да и вообще судопроизводство, скорее всего, будет остановлено.

Вряд ли для кого-то стало удивлением, что губернатор Полтавченко не пришел на заседание суда, хотя и был вызван на него. Но другим его гостем стал директор музея в Исаакиевском соборе Николай Буров, который накануне, 14 марта, рассказал о планах Смольного вывезти все экспонаты Исаакия до Пасхи. Он заявил, что заинтересован в рассмотрении данного иска и попросил неделю для изучения материалов дела.

Судья Матусяк была иного мнения. Она открыто заявила, что дело должно быть прекращено. В своих доводах она опиралась на решение Горсуда, который оставил в силе решение об отказе похожего иска.

Истец Бакешин пытался доказать, что прежний иск Вишневского и Пивоварова и этот иск — две большие разницы. Кроме того, он подал ходатайство о применении мер предварительной защиты в отношении Исаакиевского собора, которое суд должен рассмотреть в течение суток.

В итоге судья перенесла заседание на 16 марта, чтобы ознакомиться с недостающими документами. «Необходимо взять паузу», - сказала Матусяк.

Второй по популярности темой дня стали новости погоды. МЧС предупреждает о гололедице на дорогах Петербурга 16 марта. Спасатели также сообщают о мокром снеге, дожде и сильном ветре. "Облачная с прояснением погода. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Петербургу.

Температура воздуха ночью 16 марта - от минус одного до плюс одного, а днем от трех до пяти градусов тепла. Атмосферное давление в четверг будет повышаться

Самыми оперативными 15 марта стали «Фонтанка», «Невские новости» и «Агентство бизнес новостей».