В отношении жилкомсервисов Московского и Кировского районов возбуждены уголовные дела

Дознаватели управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Петербургу возбудили уголовные дела в отношении гендиректора ООО «Жилкомсервис №1 Московского района» Виктора Оськина и его колелги из ООО «Жилкомсервиса №3 Кировского района» Александра Бобыря.

Оба дела были возбуждены по по 177-й статье УК в связи с уклонением от выплаты долгов, передает «Фонтанка».

Ранее арбитраж обязал жилкомсервисы рассчитаться с долгами перед ТГК-1. «ЖКС №1 Московского района» задолжал 18,1 млн рублей, а ЖКС №3 Кировского района» – 5,2 млн рублей.

Проверка, проведенная приставами, показала, что деньги направлялись на другие цели, вместо оплаты полученных энергоресурсов.

Максимальное наказание по данной статье составляет 2 года лишения свободы.