Жильцов сносимых домов могут лишить права выбора

Жители аварийных домов могут в скором времени лишиться права выбора жилья при переселении. Сейчас человек, дом которого идет под снос, может настаивать на предоставлении взамен квартиры в новостройке и отказаться от жилья, купленного на вторичном рынке.

Предложение сделать такой отказ невозможным обсудили на минувшей неделе на заседании рабочей подгруппы Госсовета по вопросу «О ликвидации аварийного жилищного фонда», передают «Известия».

Участвовавший в заседании Игорь Шпектор, рассказал изданию, что члены рабочей подгруппы пришли к общему мнению — инициатива должна войти в проект доклада, который представят президенту.

«Людей необязательно селить в новые дома. Нужно предлагать им квартиры на вторичном рынке. Необходимо принять постановление правительства, запрещающее жителю аварийного дома отказаться от получения жилья, купленного на вторичном рынке, если оно признано неаварийным», - рассказал Шпектор.

Предложение переориентировать переселенцев на вторичный рынок мотивируют тем, что многие регионы не имеют возможность строить новые жилые дома в нужных объемах.

«Если вторичное жилье предлагается в нормальном виде — администрация города его отремонтировала, привела в порядок, а человек категорически отказывается, это неправильно, — пояснил Шпектор.





