УФАС отменило аукцион на строительство дороги в Лахте

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы отменило протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе по строительству Южной улицы в Лахте. Теперь определение победителя может отодвинуться минимум на месяц.

УФАС признало обоснованной жалобу ПО «Возрождение» на условия аукциона, объявленного Дирекцией транспортного строительства. Компания подала заявку на участие в торгах одновременно с требованием изменить условия.

Речь шла о ряде требований к стройматериалам, которые содержались в конкурсной документации и не соответствовали стандартным показателям, передает «Фонтанка».

Заказчик проигнорировал претензии компании. Кроме ПО «Возрождение», заявку на участие подала еще одна компания, название которой не оглашается. В итоге к аукциону допустили лишь одного участника, а «Возрождение» направило жалобу в УФАС.

Теперь результаты рассмотрения протокола аннулированы, а сроки конкурсных процедур сдвинулись минимум на месяц, сообщает издание.

Стоимость контракта на строительство Южной улицы в Лахте составляет 868 млн рублей. Срок подачи заявок неоднократно переносили из-за корректировок документов.