Коммунисты призывает работников музея в Исаакиевском соборе не вывозить экспонаты

Петербургское отделение партии "Коммунисты России" призывает сотрудников государственного музея "Исаакиевский Собор" не вывозить экспонаты из музея к 16 апреля.



"Идет судебное разбирательство и это не единственный суд, который может рассмотреть ситуацию, сложившуюся вокруг Исаакиевского Собора. Сотрудники музея имеют право ожидать решения судебных инстанций всех уровней. У любого работника есть право на забастовку!», - заявил Зампредседателя ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.

Он также добавил, что гражданский выбор каждого человека, выполнять ли распоряжения по демонтажу музейной экспозиции. "Обязанность сотрудников музея "Исаакиевский Собор" - поддержание экспозиции в должном состоянии, а не организация эвакуации без всяких серьезных оснований, по чьему-то устному распоряжению". - считает Малинкович.

Ранее директор музея Николай буров заявил, что нереально перевезти музей из Исаакиевского собора к Пасхе, которая в этом году будет праздноваться 16 апреля.

Прежде стало известно, что власти Петербурга устно предложили директору музея Исаакиевский собор Николаю Бурову вывезти его экспонаты к Пасхе, чтобы торжественно передать Исаакий РПЦ уже 16 апреля.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ. Церковь получит собор на 49 лет.

Накануне, 13 марта, губернатора Полтавченко вызвали в суд по делу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Тем временем на судебном заседании Смольный заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви - неофициальный.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров также сообщил лишь о "нормальном деловом процессе подготовки" к передаче собора РПЦ.





