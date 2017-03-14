ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Нефтяной альянс»

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у столичного банка «Нефтяной альянс», говорится в сообщении регулятора.

«"Нефтяной альянс" размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами», - поясняет Центробанк.

Оценка кредитного риска выявила полную утрату банком собственных средств. Кроме того, «Нефтяной альянс» не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, поясняют в ЦБ.

В банке назначена временная администрация до объявления конкурсного управляющего или ликвидатора.

По итогам 2016 года «Нефтяной альянс» занял 209-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». По данным ЦБ, на 1 февраля текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 217-е место в банковской системе РФ.











