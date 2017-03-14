В петербургском морском порту под бананами нашли наркотики на 150 млн рублей

Сухогруз доставил в Петербург из Эквадора наркотики, прикрытые бананами, передает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной оперативной таможни.
По данным таможенников, сухогруз Baltic Mercury с задекларированной в качестве груза партией бананов привез в морской порт Петербурга большое количество белого порошка.
На борту находился контейнер, в технологическом отсеке которого оперативники нашли 18 килограммовых брикетов с порошкообразным веществом. Экспертизой было установлено, что это наркотик. На черном рынке стоимость партии составляет около 150 млн рублей.
Заведено уголовное дело по контрабанде.